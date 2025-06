Classifica Università | Bologna tra le migliori al mondo per reputazione e ricerca

L’Università di Bologna si conferma una delle eccellenze mondiali, posizionandosi tra le prime 150 università del mondo secondo il prestigioso QS World University Rankings. Con risultati ancora più brillanti in termini di reputazione e ricerca, questa istituzione continua a distinguersi a livello internazionale. La sua storia lunga e il costante impegno nell’innovazione ne fanno un punto di riferimento per studenti e accademici di tutto il globo. Un risultato che sottolinea l’autorevolezza e il valore dell’Ateneo bolognese nel panorama globale.

Bologna, 19 giugno 2025 – L' Università di Bologna si conferma tra i migliori Atenei in una classifica che ne conta oltre 1.500 da tutto il mondo. "Confermati anche gli ottimi risultati rispetto alla Reputazione Accademica, l'indicatore più rilevante del ranking", si sottolinea dall'Alma Mater. E' la nuova edizione del QS World University Rankings a piazzare l'Unibo alla posizione 138 a livello mondiale, lo scorso anno era 133esima ma si conferma stabilmente nella top 150 della classifica. Il ranking considera quest'anno 1.501 atenei da tutto il mondo, partendo da una selezione iniziale di oltre 8.

