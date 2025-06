Classifica Juve Mondiale per Club LIVE | tutti gli aggiornamenti e la posizione dei bianconeri

Resta aggiornato sulla classifica Juventus nel Mondiale per Club con live in tempo reale. Segui tutte le posizioni dei bianconeri e analizza la situazione di ogni girone, mentre il torneo entra nel vivo con sfide sempre più decisive. La Juventus di Mister Tudor si prepara a scendere in campo in partite cruciali, determinanti per il suo cammino verso il traguardo. Continua a leggere per non perderti neanche un dettaglio.

Classifica Juve Mondiale per Club LIVE: tutti gli aggiornamenti con la posizione dei bianconeri e la situazione girone per girone. Il Mondiale per Club entra nel vivo con partite sempre più decisive in vista della fase finale. La Juve di mister Tudor scende in campo giovedì 19 giugno alle 3:00 contro l ‘Al Ain, domenica 22 giugno alle 18:00 contro il Wydad AC e giovedì 26 giugno alle 21:00 contro il Manchester City. Di seguito tutti gli aggiornamenti girone per girone con la classifica Juve Mondiale per Club. TUTTI I RISULTATI DEL MONDIALE PER CLUB Classifica Juve Mondiale per Club, la situazione girone per girone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Classifica Juve Mondiale per Club LIVE: tutti gli aggiornamenti e la posizione dei bianconeri

Sponsor Juve, solo Jeep sarà presente sulle maglie al Mondiale per Club: svelato il motivo. Importante distinzione con Visit Detroit in vista delle prossime stagioni - La Juventus ha annunciato che, al Mondiale per Club, solo Jeep apparirà sulle maglie della squadra, mentre Visit Detroit sarà riservato alle partite nazionali.

Al Ain-Juventus del Mondiale per club: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - Incassata conferma e rinnovo di contratto fino al 2027, Igor Tudor può ufficialmente considerarsi a tutti gli effetti allenatore della Juventus. Segnala msn.com