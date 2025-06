Classifica Extel 2025 | Folgiero ad di Fincantieri riconosciuto Best Ceo È tra i 6 top manager italiani leader nel mondo

Pierroberto Folgiero, Amministratore delegato e Direttore generale di Fincantieri, è stato riconosciuto “Best Ceo” per il settore europeo Capital Goods – Small & Mid Cap nell’edizione 2025 della classifica elaborata da Extel, società indipendente di ricerca finanziaria. Folgiero rientra così tra i sei top manager italiani leader del continente. Il riconoscimento, assegnato sulla base delle valutazioni di oltre 1.800 investitori istituzionali e analisti, valorizza la capacità di visione strategica, la credibilità e l’efficacia del dialogo con i mercati. Fincantieri, l’ad Folgiero riceve il premio “Best Ceo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Classifica Extel 2025: Folgiero, ad di Fincantieri, riconosciuto “Best Ceo”. È tra i 6 top manager italiani leader nel mondo

