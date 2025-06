Classifica delle migliori università del mondo e d' Italia | come si piazza Genova

L’Università di Genova si distingue nel panorama globale, guadagnando posizioni nel QS World University Rankings 2026, che valuta le eccellenze accademiche in tutto il mondo. Pur mantenendo un certo distacco rispetto ai risultati del 2014, questa crescita testimonia il continuo impegno nel miglioramento e nella valorizzazione del proprio patrimonio accademico. Scopriamo insieme come si colloca questa storica istituzione tra le migliori università italiane e mondiali, e quali sono i fattori che ne determinano il prestigio.

L'Università di Genova recupera posizioni nella classifica delle migliori al mondo, anche se rimane lontana dal migliore risultato raggiunto nel 2014. Stiamo parlando del prestigioso QS World University Rankings 2026, che analizza 1.501 atenei in 106 città mondiali, 43 dei quali in Italia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Classifica delle migliori università del mondo e d'Italia: come si piazza Genova

