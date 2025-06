Classifica delle migliori 100 università al mondo c’è un’italiana | prima volta in assoluto

Per la prima volta nella storia, l’Italia entra nella prestigiosa top 100 delle università mondiali con il Politecnico di Milano. Questo traguardo straordinario segna un riconoscimento internazionale dell’eccellenza italiana nel settore dell’ingegneria e della tecnologia. Mentre le università americane e britanniche continuano a dominare, questa conquista apre nuove prospettive per il futuro dell’istruzione superiore nel nostro Paese, dimostrando che l’innovazione e la qualità sono ormai a portata di mano.

Per la prima volta nella storia della classifica delle migliori università al mondo, QS World University Rankings, un ateneo italiano è riuscito a raggiungere la top 100. Si tratta del Politecnico di Milano, una delle più famose università italiane, che si concentra principalmente sull’ingegneria. La classifica generale continua a essere dominata dalle grandi università americane e inglesi, con gli atenei europei che faticano a scalare la classifica. Migliorano invece i risultati delle università asiatiche, in particolare di quelle cinesi. La classifica delle migliori università al mondo. La società specializzata nell’analisi delle performance delle università Quacquarelli Symonds (QS), ha pubblicato il QS World University Rankings 2026, la classifica delle migliori università al mondo per il prossimo anno accademico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it