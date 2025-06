Clan e appalti in ospedali a Napoli condanne per oltre 71 anni

Un’inchiesta scioccante scuote Napoli: otto imputati condannati a oltre 71 anni di reclusione per aver infiltrato il sistema degli appalti ospedalieri, con legami inquietanti con il clan Cimmino e le estorsioni ai danni delle strutture sanitarie locali. Un duro colpo alla criminalità organizzata, ma anche un monito sulla necessità di trasparenza e legalità nel settore pubblico. La lotta contro queste infiltrazioni continua, affinché la salute non sia più terreno fertile per le mafie.

Tempo di lettura: < 1 minuto La settima sezione penale del tribunale di Napoli (collegio A, presidente Raffaele Donnarumma) ha inflitto 71 anni e mezzo di carcere a otto imputati al processo celebrato con il rito ordinario scaturito dall’inchiesta sulle presunte estorsioni e sugli appalti condizionati dalla camorra, il clan Cimmino per svolgere lavori negli ospedali dell’area collinare della città. L’accusa, al processo, è stata rappresentata dai pm Celeste Carrano e Henry John Woodcock. Il giudice ha anche assolto, per non avere commesso il fatto, tre imputati; assoluzioni ma solo da alcuni capi d’accusa, sempre per non avere commesso il fatto, per altri tre imputati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

