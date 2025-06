Clamoroso Sinner fuori agli ottavi di Halle contro Bublik | Jannik sorpreso in rimonta dal kazako

Un emozionante colpo di scena scuote il torneo di Halle: Jannik Sinner, dopo aver dominato il primo set, si lascia sorprendere dal talento imprevedibile di Bublik, che si impone in tre set e sogna ora i quarti contro Machac. Un risultato inatteso che apre nuove prospettive nel cammino del giovane azzurro. Continua a leggere per scoprire come si sono svolti i momenti salienti di questa avvincente sfida.

Sinner sconfitto agli ottavi di Halle, Bublik vince in tre set e passa ai quarti di finale. Jannik dopo aver vinto il primo set è stato rimontato dal kazako che sfiderĂ Machac. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sinner - agli - ottavi - halle

Francisco Cerundolo, chi è l’avversario di Sinner agli ottavi degli Internazionali - Francisco Cerundolo sfiderà Jannik Sinner agli ottavi degli Internazionali d'Italia 2025. Il talentuoso tennista argentino ha ottenuto la vittoria contro Sebastian Ofner, mentre Sinner ha superato Jesper de Jong.

Atp Halle 2025, Sinner-Bublik agli ottavi di finale: ecco i precedenti e quando si gioca Vai su Facebook

Sinner vola agli ottavi ad Halle, Hanfmann battuto 7-5, 6-3: gli HIGHLIGHTS #SkySport #SkyTennis Vai su X

Atp Halle 500. Sinner-Bublik, la sfida mette di fronte i vincitori delle ultime due edizioni; Atp di Halle: Sinner batte Hanfmann 7-5, 6-3 e vola agli ottavi; Clamoroso Sinner, fuori agli ottavi di Halle contro Bublik: Jannik sorpreso in rimonta dal kazako.

Clamoroso Sinner, fuori agli ottavi di Halle contro Bublik: Jannik sorpreso in rimonta dal kazako - Sinner sconfitto agli ottavi di Halle, Bublik vince in tre set e passa ai quarti di finale. Riporta fanpage.it

Sinner-Bublik oggi agli ottavi dell’ATP Halle, quando gioca e dove vederla in TV e streaming: l’orario - Bublik è la partita valida per gli ottavi di finale del torneo di Halle. Scrive fanpage.it