Clamoroso in Rai chiudono sei programmi | la decisione che spiazza gli italiani c’è anche un nome importante

Clamorose novità scuotono la Rai: sei programmi storici saranno chiusi, tra cui alcuni volti amati dal pubblico e considerati pilastri della televisione italiana. La decisione, avanzata nelle bozze finali dei palinsesti 2025/2026, ha sollevato un enorme polverone, suscitando reazioni contrastanti tra addetti ai lavori e telespettatori. Tra i tagli più discussi, si nasconde un cambio di rotta che potrebbe rivoluzionare il panorama televisivo nazionale, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Le bozze finali dei palinsesti Rai 20252026 saranno consegnate oggi, 19 giugno, ai consiglieri del Consiglio di amministrazione per l’approvazione, in vista della presentazione ufficiale alla stampa fissata per venerdì 27 giugno a Napoli. Sul tavolo, però, c’è più di una criticità: non solo i bassissimi ascolti di alcuni format, ma anche la decisione di chiudere programmi storici, provocando forti tensioni interne. Tra i tagli più discussi, spicca lo stop ad Agorà Weekend, una scelta sorprendente considerando che il programma ha registrato una crescita di quasi un punto percentuale, toccando picchi oltre il 6% e mantenendo una media del 4%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Clamoroso in Rai, chiudono sei programmi: la decisione che spiazza gli italiani, c’è anche un nome importante

