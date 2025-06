Clair Obscur | Expedition 33 è stato superato | non è più il gioco col voto più alto del 2025 su Metacritic

Nel panorama dei videogiochi del 2025, Clair Obscur: Expedition 33 si era conquistato il cuore di critici e giocatori, diventando il titolo più valutato dell’anno su Metacritic. Tuttavia, con l’arrivo delle edizioni Nintendo Switch 2 di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Breath of the Wild, il suo trono è stato messo in discussione. Ora, il duello tra innovazione e tradizione definisce il futuro del gaming. E la sfida continua...

Il 2025 stava per consacrare Clair Obscur: Expedition 33 come il gioco con la media voto più alta dell’anno. finché non sono arrivate le edizioni Nintendo Switch 2 di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Breath of the Wild, che hanno scalzato il titolo francese dal primo posto su Metacritic. Tears of the Kingdom guida ora la classifica con una media di 95 su 100, seguito da Breath of the Wild e proprio Clair Obscur: Expedition 33, entrambi a 93, ma con decimali meno favorevoli per il gioco sviluppato da Sandfall Interactive. A prima vista sembrerebbe una sconfitta netta, ma il quadro è più sfumato di così, visto che le nuove versioni dei giochi Zelda sono essenzialmente riedizioni graficamente migliorate, pensate appositamente per sfruttare la potenza di Switch 2. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Clair Obscur: Expedition 33 è stato superato: non è più il gioco col voto più alto del 2025 su Metacritic

In questa notizia si parla di: clair - obscur - expedition - gioco

Clair Obscur: Expedition 33 è un grande successo, ma quanti giocatori hanno finito il gioco? - Clair Obscur: Expedition 33 ha conquistato pubblico e critica grazie alla sua estetica onirica e al gameplay avvincente.

Davvero incredibile questo adattamento in italiano del brano Lumière del videogioco Clair Obscur: Expedition 33! Si tratta di un adattamento realizzato grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale, e il risultato è sorprendente: un lavoro curato, emozionante, che d Vai su Facebook

#ClairObscurExpedition33 , Il prossimo gioco di Sandfall Interactive è già in lavorazione Vai su X

Clair Obscur Expedition 33 non è più il gioco col voto più alto del 2025 su Metacritic: ecco chi l'ha battuto; Preparatevi a dei nuovi contenuti di Clair Obscur in arrivo; Hideo Kojima elogia il team di Clair Obscur: Expedition 33. “Lavorare in piccolo è il mio ideale”.

Clair Obscur Expedition 33 non è più il gioco col voto più alto del 2025 su Metacritic: ecco chi l'ha battuto - L'apprezzato Clair Obscur Expedition 33 non è ora il 'più apprezzato' secondo la media di Metacritic: due giochi lo hanno superato nella classifica dei titoli pubblicati nel 2025. Secondo multiplayer.it

Clair Obscur: Expedition 33, un nuovo gioco è il miglior gioco di Metacritic del 2025 - Puoi avere un gioco uscito due anni fa e continuare a spingere per una riedizione solo per ricordare a tutti quanto fosse bello. Segnala gamereactor.it