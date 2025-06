Civitavecchia un nuovo calendario per la raccolta differenziata porta a porta

Civitavecchia si prepara a un nuovo capitolo nella gestione dei rifiuti con l'introduzione del calendario di raccolta porta a porta, in vigore dal 30 giugno 2025. Oggi parte la distribuzione ufficiale, accompagnata da una campagna informativa coinvolgente che aiuter√† i cittadini a rispettare le nuove regole. Una rivoluzione green che promette di rendere la citt√† pi√Ļ pulita e sostenibile: scopri come partecipare attivamente a questo importante cambiamento!

Civitavecchia, 19 giugno 2025‚Äď √ą iniziata oggi la distribuzione del nuovo calendario per la raccolta differenziata ‚Äúporta a porta‚ÄĚ che entrer√† in vigore il prossimo 30 giugno 2025. Da luned√¨ prossimo, inizier√† anche la campagna informativa mediatica per informare i cittadini su queste novit√† e su come effettuare correttamente la raccolta differenziata.¬† I nuovi calendari sono disponibili in qualsiasi momento visionando il sito internet¬† www.civitavecchiaservizipubblici.it ¬†nella Home Page oppure cliccando nella sezione ‚Äúraccolta differenziata‚ÄĚ. ¬†. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it