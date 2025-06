Cittadini esasperati per la criminalità Colosimo | Aggressioni all' ordine del giorno

Cittadini esasperati e stanchi di vivere con il timore quotidiano, si affidano a iniziative per denunciare la crescente ondata di criminalità nel quartiere Prati. "Noi siamo Roma", insieme al vice coordinatore regionale della Lega, Tony Bruognolo, ha ascoltato le testimonianze di residenti e commercianti, evidenziando un quadro allarmante di scippi e rapine che minacciano la serenità della capitale. Durante un volantinaggio di sensibilizzazione, hanno raccolto le...

I ragazzi di "Noi siamo Roma", insieme al vice coordinatore Regionale della Lega, Tony Bruognolo, hanno incontrato ieri residenti e commercianti del quartiere Prati e messo insieme le testimonianze allarmanti di chi vive e lavora nella zona. "Cuore pulsante della Capitale ma oggi teatro quotidiano di episodi di criminalità, fra scippi e rapine. Durante un volantinaggio mirato alla sensibilizzazione del problema sicurezza, hanno raccolto le testimonianze allarmanti e dialogato con chi vive e lavora in zona: borseggi e aggressioni sono ormai all'ordine del giorno, messi in atto da vere e proprie bande organizzate che agiscono impunite", ha dichiarato in una nota Nicola Colosimo del movimento civico "Noi siamo Roma". 🔗 Leggi su Iltempo.it