Cittadinanza onoraria al Cardinale Frank Leo | il legame tra San Martino e le sue radici

In un’atmosfera carica di emozione e orgoglio, San Martino Valle Caudina si appresta a celebrare un momento storico: l’assegnazione della Cittadinanza Onoraria al Cardinale Frank Leo, figlio illustre del nostro paese e figura di spicco a livello internazionale. Questa cerimonia non solo rafforza il legame tra san martinesi e le radici profonde del territorio, ma onora anche il percorso di un uomo che porta con sé il nome di San Martino nel mondo.

Tempo di lettura: 2 minuti In un clima di profondo orgoglio e commozione, la comunità di San Martino Valle Caudina si prepara ad accogliere uno dei suoi figli più illustri: S.E.R. il Cardinale Frank Leo, Arcivescovo Metropolita di Toronto, riceverà la Cittadinanza Onoraria nel corso di una cerimonia ufficiale che sarà approvata durante il Consiglio Comunale di venerdì 20 giugno 2025 alle ore 19.30, nella storica Sala Consiliare "G. Raviele". La cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento è prevista per l'inizio di luglio, in occasione del ritorno estivo del Cardinale Leo nel paese dove affondano le sue radici materne.

