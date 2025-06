Cittadinanza – La Consulta il 24 decide sui ricorsi degli oriundi

La decisione della Consulta il 24 ottobre potrebbe rivoluzionare il futuro dei ricorsi per la cittadinanza italiana degli oriundi, mentre le nuove restrizioni imposte dalla legge Tajani mettono in crisi un intero settore di studi legali e servizi burocratici. Questa stretta normativa rischia di compromettere anni di lavoro e di mettere in discussione l’intero mercato globale dedicato al riconoscimento della cittadinanza. Trattasi di un cambiamento che potrebbe avere ripercussioni profonde su milioni di persone in tutto il mondo, con una domanda: quale sarà il nuovo equilibrio?

Gli studi legali, le agenzie di certificati e disbrigo pratiche burocratiche nate per il rilascio della cittadinanza italiana rischiano ormai la bancarotta in tutto il mondo dopo la recente legge Tajani. La stretta imposta dalla nuova legge per poter conseguire l'ambito riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, infatti, ha messo in grave crisi uno dei piĂą ricchi mercati esistente in campo legale del nostro orbe terraqueo. Trattasi di quello delle consulenze legali e burocratico- amministrative in opera un po' dovunque nel mondo, in particolare in Sudamerica, tra quelle operanti tra tali nazioni e l'Italia.

