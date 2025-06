cittadinanza i nuovi italiani hanno votato contro

Gentile redazione, desidero condividere una riflessione spesso trascurata sull’esito del quinto quesito del recente referendum: l’allungamento del percorso di cittadinanza per gli extracomunitari da cinque a dieci anni. Con circa il 35% di contrari tra gli elettori, emerge un dibattito acceso e complesso, che merita attenzione. Dalla mia esperienza e dai confronti avuti, posso affermare che questa questione svela tensioni profonde tra integrazione e identità nazionale, portando a riflettere sul futuro della nostra società.

