Circa due chili di cocaina purissima nella cantina occupata rintracciato grazie al dna sugli oggetti

Una scoperta sconvolgente ieri a Milano: due chili di cocaina purissima nascosti in una cantina non di proprietà. La brillante indagine della polizia locale, che ha rintracciato il traffico grazie al DNA sugli oggetti, ha portato all’arresto di un sospettato. Un intervento che mette in luce come la lotta alla droga richieda attenzione e competenza costanti. Rimani con noi per scoprire tutti i dettagli di questa operazione eccezionale.

Aveva nascosto due chili di cocaina purissima nella cantina. Ma quel locale non era suo. L'intervento della polizia locale, infatti, è avvenuto a seguito di una denuncia di effrazione per una cantina di un alloggio in edilizia residenziale pubblica in via Civitavecchia a Milano, gestito da MM.

