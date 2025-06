Cinquant’anni di alpini sulla Direttissima

celebrato i 50 anni della loro storica presenza sulla Direttissima, un momento di memoria e riflessione che ha coinvolto tutta la comunità. Un fine settimana ricco di eventi, testimonianze e commemorazioni che hanno rinsaldato il legame tra gli Alpini e la vallata, ricordando un passato segnato da sacrifici, coraggio e solidarietà. Un’occasione per onorare chi ha messo la propria vita al servizio dello Stato e della collettività.

Un fine settimana pieno di eventi in Val di Bisenzio per gli Alpini in che ricordano i 50 anni dal loro intervento in Vallata a sorvegliare la Direttissima, inviati dallo Stato, dopo il tragico evento del 1974, l'attentato all'Italicus che costò la vita a 12 persone. Per non dimenticare gli eventi di quegli anni, i Gruppi Alpini della Val di Bisenzio - Cantagallo, Montepiano, Vaiano e Vernio - assieme ai Gruppi di Prato e Montemurlo hanno organizzato una manifestazione per commemorare quei ragazzi appena ventenni che misero in pericolo la loro stessa vita per la sicurezza della popolazione. L'iniziativa, "Festa" nel gergo Alpino, si apre oggi alle 17 con l'inaugurazione di una mostra fotografica con audiovisivi alla Casa del Popolo di Vaiano, sulle attività che gli Alpini hanno svolto cinquanta anni fa e oggetti e documenti d'epoca attinenti al mondo degli Alpini.