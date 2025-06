Cinema sulla Pista 500 | dal 1° luglio a Torino 15 serate tra classici restaurati e capolavori tematici

esperienza cinematografica all'aperto, dove il fascino dei classici restaurati e i capolavori tematici si uniscono per creare serate indimenticabili sotto le stelle. Dopo il successo della prima edizione, l'evento ritorna a Torino con 15 spettacoli dal 1 al 20 luglio 2025, promettendo emozioni e cultura in un contesto unico. Preparatevi a vivere il cinema in una cornice straordinaria, dove ogni proiezione diventa un viaggio nel tempo e nell'immaginazione.

Dopo il grande successo della prima edizione, con tutti gli appuntamenti sold out, la Pinacoteca Agnelli e Distretto Cinema presentano per il secondo anno consecutivo "Cinema sulla Pista 500". Dal 1 al 20 luglio 2025, la storica Pista 500 del Lingotto si trasformerà nuovamente in un'esclusiva. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - "Cinema sulla Pista 500": dal 1° luglio a Torino 15 serate tra classici restaurati e capolavori tematici

