Cinema nel Parco | al Castello di Miradolo l' esperienza immersiva con cuffie silent system e maxi schermi

Vivi un’esperienza cinematografica unica nel cuore della natura, al Castello di Miradolo, con “Cinema nel Parco”. Un’area di oltre 2.000 mq circondata da sette maxi schermi e immersa tra i profumi del prato. L’audio esclusivo tramite cuffie Silent System luminose garantisce un’atmosfera magica e silenziosa, rispettando l’ambiente e l’equilibrio del parco. Prepara i tuoi sensi per una serata indimenticabile, perché il cinema non sarà mai più lo stesso.

