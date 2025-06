Cinema nel Chiostro | a Sant' Orsola omaggi anteprime e il meglio della scorsa stagione

Nel cuore pulsante di Firenze, l'ex-convento di Sant'Orsola si trasforma in un palcoscenico d'eccezione: il Cinema nel Chiostro. Un evento che unisce anteprime, omaggi e i migliori film della scorsa stagione, offrendo immagini, storie e visioni d'autore sotto le stelle. Un luogo magico dove arte e cultura si incontrano, rendendo omaggio alla storia e al talento. Preparati a vivere un’estate all’insegna del cinema come mai prima d'ora.

Firenze, 19 luglio 2025 – Immagini, storie e visioni d'autore. Trasformando una delle corti dell'ex-convento di Sant'Orsola in un teatro all'aperto. Incastonata nel cuore della storia fiorentina, l'arena cinematografica gestita dallo Spazio Alfieri è una delle gemme più pregiate del grande cantiere artistico che coinvolge l'ex-monastero di clausura, destinatario di un progetto di rigenerazione culturale promosso dal gruppo Artea allo scopo di preservare la memoria del luogo e creare nuovi spazi per la creazione contemporanea.  La sesta edizione di "Cinema nel Chiostro" – in programma dal 30 giugno al 7 settembre – si rifà il look, rinnovandosi con un nuovo allestimento da 150 posti e uno schermo di 9x4 metri che dal chiostro centrale dell'orologio si sposta in un'altra sede tutta da scoprire; il programma presenta ogni venerdì proiezioni in lingua originale sottotitolate con due omaggi, un'anteprima assoluta e i migliori titoli della scorsa stagione: tra gli italiani, spazio in apertura a "Fuori", l'ultimo film di Mario Martone dedicato alla scrittrice Goliarda Sapienza con Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie, e al Premio Oscar Paolo Sorrentino, che dirige la splendida Celeste Dalla Porta nello struggente "Parthenope".