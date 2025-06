Cinema la scuola Volontè entra nella Fondazione Roma Lazio Film Commission

Una sera ricca di emozioni e prestigio sulla terrazza del Rhinoceros a Roma, dove è stata inaugurata ufficialmente la nuova Fondazione Roma Lazio Film Commission. Con figure di spicco del cinema e della cultura presenti, questo passo segna una svolta strategica per il settore audiovisivo nella regione. La scuola Volontè entra a far parte di questa innovativa realtà, rafforzando il legame tra formazione e produzione cinematografica, aprendo così nuove prospettive per il futuro del cinema laziale.

(Adnkronos) – Davanti alle stelle del nostro cinema, numerose personalità istituzionali, e del mondo della cultura questa sera è stata inaugurata, sulla terrazza del Rhinoceros a Roma, la nuova Fondazione Roma Lazio Film Commission, un percorso di riforma strutturale con l’obiettivo di diventare il polo del cinema e dell’audiovisivo di Roma e del Lazio, punto . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Cinema, la scuola Volontè entra nella Fondazione Roma Lazio Film Commission

In questa notizia si parla di: roma - cinema - fondazione - scuola

inVisibili, a Roma la mostra sulle donne rivoluzionarie del cinema (e troppo spesso dimenticate) - Invisibili, la mostra dedicata alle donne rivoluzionarie del cinema, è stata presentata il 15 maggio nella splendida Sala Dante dell’Istituto Centrale per la Grafica di Roma.

Martedì 10 giugno, la Fondazione Carla Fendi ha presentato all’Ara Pacis a Roma un’anteprima speciale dedicata al dialogo tra Scienza e Cinema con Antonio Monda. Un viaggio attraverso le visioni cinematografiche che hanno immaginato – e spesso antici Vai su Facebook

Cinema, la scuola Volontè entra nella Fondazione Roma Lazio Film Commission; Ritorna il progetto #fattivedere per parlare di cancro con gli studenti; Partecipa alla Festa con il bando Daily Young.

Cinema, la scuola Volontè entra nella Fondazione Roma Lazio Film Commission - È tra le novità annunciate questa sera a Roma dalla presidente Maria Giuseppina Troccoli e dall’ad Lorenza Lei all’inaugurazione della nuova Fondazione ... Secondo msn.com

Inaugurata la Fondazione Roma Lazio Film Commission: un nuovo capitolo per il cinema e l’audiovisivo - Questa scuola offrirà corsi gratuiti per formare le principali figure professionali del cinema, contribuendo così a creare ... Da ecodelcinema.com