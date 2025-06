Cinema Italian Screens in Cina con FolleMente di Paolo Genovese

Il cinema italiano conquista la Cina con la sezione “Italian Screens” al 27° Shanghai International Film Festival. Dopo i successi di Pechino, questa iniziativa segna un nuovo traguardo, portando in anteprima sette film italiani che riflettono la creatività, l’innovazione e il cuore del nostro cinema. Un’occasione unica per scoprire come le storie italiane affascinano il pubblico internazionale, consolidando il nostro ruolo nel panorama cinematografico globale.

Roma, 19 giu. (askanews) – Si è tenuta oggi in Cina la conferenza stampa di “Italian Screens”, sezione speciale del 27esimo Shanghai International Film Festival (SIFF). Dopo il successo delle edizioni di Pechino nel 2023 e 2024, l’iniziativa è approdata per la prima volta a Shanghai, collaborando con il SIFF, per presentare sette nuovi film italiani in anteprima che raccontano il volto plurale, innovativo e umano del cinema italiano contemporaneo: “FolleMente” di Paolo Genovese; “Diamanti” di Ferzan Ozpetek; “Napoli-New York” di Gabriele Salvatores; “Il Nibbio” di Alessandro Tonda; “Nonostante” di Valerio Mastandrea; “La storia del Frank e della Nina” di Paola Randi e “Vermiglio” di Maura Delpero. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

