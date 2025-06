Cinema in piazza i film da non perdere dal 19 al 22 giugno

Preparati a vivere un'estate all'insegna del grande cinema sotto le stelle! Dal 19 al 22 giugno, le arene di San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci tornano a incantare con una programmazione ricca di emozioni. Dalle pellicole più longeve alle novità del momento, tra retrospettive e incontri speciali. Non perdere questa occasione unica per gustarti il cinema all'aperto e scoprire i film da non perdere questa settimana!

Prosegue la programmazione cinematografica all'aperto nelle tre arene del Cinema in piazza ed ecco una nuova settimana di film e incontri a San Cosimato, al Parco della Cervelletta e a Monte Ciocci. Il cartellone si fa sempre più variegato, con film di ieri e di oggi, retrospettive, talk e. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Cinema in piazza, i film da non perdere dal 19 al 22 giugno

In questa notizia si parla di: film - cinema - piazza - perdere

Mission: Impossible - The Final Reckoning, la recensione del film: Tom Cruise, il cinema, il mondo - "Mission: Impossible - The Final Reckoning", presentato in prima mondiale a Cannes, segna l'epico ottavo capitolo della saga con Tom Cruise.

Il tour di Resonance continua, prossima tappa Firenze: Cinema Giunti Odeon, piazza Strozzi; ? martedì 10 giugno 2025 ore 21:00. Non perdere questa l’occasione per scoprire come attirare ciò che sei veramente. Dopo la proporzione ci sarà un mom Vai su Facebook

Cinema in piazza, i film da non perdere dal 19 al 22 giugno; Cinema in piazza, i film da non perdere dall'11 al 15 giugno; Cosa vedere al Cinema in piazza Maggiore nel 2025: il programma giorno per giorno.

Cinema in piazza, i film da non perdere dal 5 all'8 giugno - Le arene del Cinema in piazza hanno dato il benvenuto all'estate, con una programmazione - Scrive romatoday.it

Cinema in piazza, i film da non perdere dall'11 al 15 giugno - Scopriamo le proiezioni da non perdere da mercoledì 11 a domenica 15 giugno, nelle tre arene de Il Cinema in piazza e al Cinema Troisi, quarto figlio della manifestazione estiva. Segnala romatoday.it