Ciné 2025 | tutte le novità della 14ª edizione ecco date dei listini e principali anteprime

Preparati a scoprire tutte le novità della 14ª edizione di Ciné 2025, l’appuntamento imperdibile dell’estate cinematografica italiana! Dal 1° al 4 luglio a Riccione, protagonisti saranno i principali film, i listini delle distribuzioni e le anteprime più attese. Presentato al Festival di Cannes, questo evento si conferma come il cuore pulsante dell’industria cinematografica nazionale. Ecco tutto ciò che devi sapere per non perdere nessuna occasione!

Ciné 2025, dal 1° al 4 luglio a Riccione l’appuntamento annuale con l’industria cinematografica italiana e la presentazione dei listini delle distribuzioni: ecco il calendario e i principali film. Presentato al Festival di Cannes, presso l’Italian Pavilion, il programma della 14ª edizione di Ciné, il principale evento estivo dell’industria cinematografica nazionale, che si terrà a Riccione dall’1 al 4 luglio 2025. Alla conferenza stampa, svoltasi il 17 maggio, hanno partecipato rappresentanti istituzionali e personalità di spicco del settore, tra cui la senatrice Lucia Borgonzoni, Nicola Borrelli (Direzione Cinema MiC), Alessandro Usai (ANICA), Luigi Lonigro, Mario Lorini, Piera Detassis, Sandra Villa e Remigio Truocchio. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Ciné 2025: tutte le novità della 14ª edizione, ecco date dei listini e principali anteprime

In questa notizia si parla di: ciné - edizione - ecco - listini

Ciné - Giornate di Cinema 2025: presentata al Festival di Cannes la quattordicesima edizione - Questa mattina, all'Italian Pavilion del Festival di Cannes, è stata presentata la quattordicesima edizione di Ciné - Giornate di Cinema 2025.

Ufficiale! Svelato il nuovo Golden Trio: ecco i nuovi Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley che saranno interpretati nella serie TV, in fase di produzione, rispettivamente da: Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry, Arabella Stanton sarà Hermione Vai su Facebook