Cinacontrari a uso della forza dopo monito di Trump all' Iran

In un contesto di crescente tensione internazionale, la Cina si schiera contro l'uso della forza, dopo il monito di Trump all'Iran. La dichiarazione del portavoce Guo Jiakun ribadisce l'importanza della diplomazia e invita tutte le parti coinvolte, soprattutto Israele, a cessare le ostilità . La sfida è ora trovare un equilibrio che favorisca la de-escalation e il rispetto reciproco, affinché la pace possa prevalere in un’area così delicata.

La Cina ha espresso la sua "piena contrarietĂ " all'uso della forza dopo che il presidente Donald Trump ha intimato all' Iran di accettare le condizioni di un accordo sul nucleare, aggiungendo che la sua "pazienza stava finendo". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Guo Jiakun, sollecitando "tutte le parti, soprattutto Israele, a smettere di combattere immediatamente" per favorire la de-escalation. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cina,contrari a uso della forza dopo monito di Trump all'Iran

In questa notizia si parla di: cina - forza - trump - iran

Cina pronta a usare forza militare per alterare equilibrio Indo-Pacifico, avverte Hegseth - La tensione nell'Indo-Pacifico si intensifica e le parole del Segretario alla Difesa statunitense, Pete Hegseth, suonano come un campanello d'allarme.

La Cina: "Contrari all'uso della forza dopo il monito Trump all'Iran" Vai su Facebook

mentre siamo concentrati su iran e israele, trump cerca di ricucire col pakistan dopo aver concluso (un po' di ritardo) che si è avvicinato troppo alla cina e occorre far qualcosa. ha invitato il capo della difesa pakistan a washington per parlare non di armi, ma di Vai su X

Cina,contrari a uso della forza dopo monito di Trump all'Iran; Raid su ospedale Soroka in Israele. Teheran contro Aiea. Putin e Xi condannano attacchi israeliani - Tajani: Basi Usa in Italia coinvolte? Non abbiamo notizie; La Cina si oppone all'uso della forza nel conflitto tra Israele e Iran.

Cina,contrari a uso della forza dopo monito di Trump all'Iran - La Cina ha espresso la sua "piena contrarietà" all'uso della forza dopo che il presidente Donald Trump ha intimato all'Iran di accettare le condizioni di un accordo sul nucleare, aggiungendo che la su ... Lo riporta ansa.it

La Cina si oppone all'uso della forza nel conflitto tra Israele e Iran - La Cina ha espresso la sua "piena contrarietà" all'uso della forza dopo che il presidente Donald Trump ha intimato all'Iran, dicendo che la sua "pazienza stava finendo", di accettare le condizioni di ... Riporta laregione.ch