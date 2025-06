Cina-UE | MOC due parti mantengono stretta comunicazione

La Cina e l'UE continuano a mantenere un dialogo aperto e costante, sottolineando l'importanza di una cooperazione bilaterale stabile e proficua. Attraverso un dialogo strategico a vari livelli, entrambe le parti mirano a rafforzare il commercio e gli investimenti, promuovendo un futuro di crescita condivisa. Questa collaborazione rappresenta un pilastro fondamentale per il panorama economico globale, lasciando intravedere nuove opportunità e sfide da affrontare insieme.

La Cina ha mantenuto una stretta comunicazione con l'Unione Europea (UE) a vari livelli per promuovere uno sviluppo sano e stabile della cooperazione bilaterale in materia di commercio e investimenti, ha dichiarato oggi un portavoce del ministero cinese del Commercio. Intervenendo a un briefing con i media, il portavoce He Yadong ha dichiarato che la Cina attribuisce grande importanza alle relazioni economiche e commerciali tra Cina e Unione Europea, ha rafforzato il coordinamento con l'UE sulle questioni multilaterali, comprese quelle nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, e si impegna a risolvere adeguatamente le frizioni economiche e commerciali attraverso il dialogo e la consultazione.

