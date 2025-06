Cina | porto di Tianjin aumenta tasso di automazione

Il porto di Tianjin, uno dei più importanti in Cina, sta rivoluzionando il settore portuale grazie a un aumento significativo dell’automazione. Drone e robot intelligenti guidano ora le operazioni, trasformando il porto in un hub all’avanguardia, efficiente e sostenibile. Questa evoluzione non solo accelera i processi, ma pone Tianjin come modello globale di innovazione portuale, aprendo nuove opportunità per il commercio internazionale e la logistica del futuro.

Una foto, scattata da un drone oggi 19 giugno 2025, mostra dei robot intelligenti per il trasporto presso un terminal per container del porto settentrionale cinese di Tianjin. Negli ultimi anni il porto ha perseguito l'automazione completa dei processi nel tentativo di costruire un porto hub intelligente e verde. Attualmente, il porto ha realizzato una copertura completa di operazioni intelligenti per i suoi terminal per container e merci sfuse. Il tasso di automazione delle grandi attrezzature per container ha superato l'88%, mentre l'efficienza operativa media e' migliorata del 15%.

