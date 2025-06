Cina-Polonia | forum promuove comprensione reciproca

Martedì a Varsavia si è svolto un importante forum dedicato a rafforzare la cooperazione economica e la comprensione reciproca tra Cina e Polonia. L’evento, ospitato presso l’Università Lukaszewski, ha visto la partecipazione di ex politici, studiosi e rappresentanti di entrambe le nazioni, sottolineando l’impegno condiviso verso un dialogo costruttivo e duraturo. Durante l’incontro, Li Danhong ha evidenziato i principi della politica estera cinese e il suo ruolo nel promuovere relazioni più solide e collaborative tra i due Paesi.

Martedi' a Varsavia si e' tenuto un forum dedicato al rafforzamento della cooperazione economica e della comprensione reciproca tra Cina e Polonia. L'evento ha attirato ex politici di alto livello, studiosi e rappresentanti commerciali di entrambi i Paesi. Durante il forum presso la Lukaszewski University, Li Danhong, incaricata d'affari ad interim dell'ambasciata cinese in Polonia, ha presentato i principi della politica estera cinese e il suo modello di sviluppo, sottolineando l'impegno del Paese a costruire un'economia globale aperta, a salvaguardare il libero scambio e a condividere i dividendi della sua modernizzazione.

