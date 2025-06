Cina | MOC rafforzera’ ulteriormente legami commerciali con Asia centrale

La Cina si prepara a rafforzare ulteriormente i suoi legami commerciali con l’Asia centrale, puntando su una cooperazione più stretta nelle catene industriali e di approvvigionamento. Durante il recente Vertice Cina-Asia centrale ad Astana, il Ministero del Commercio cinese ha firmato tre accordi strategici, segnando un passo importante verso un dialogo economico più intenso e duraturo. Un segnale chiaro delle ambizioni cinesi di consolidare la propria presenza nella regione e...

Il ministero cinese del Commercio (MOC) oggi ha dichiarato che il Paese approfondira’ ulteriormente i legami commerciali con l’Asia centrale e promuovera’ la cooperazione bilaterale in materia di catene industriali e di approvvigionamento. Durante il secondo Vertice Cina-Asia centrale appena concluso ad Astana, in Kazakistan, il ministero ha firmato tre documenti con le autorita’ competenti dei Paesi dell’Asia centrale per rafforzare la cooperazione economica e commerciale, migliorare l’agevolazione del commercio e promuovere la cooperazione nel settore dei minerali verdi, ha dichiarato il portavoce del ministero He Yadong in una conferenza stampa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it