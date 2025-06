Cina | MOC accelerera’ revisione richieste licenza per export terre rare

La Cina, pilastro fondamentale nel mercato globale delle terre rare, sta accelerando la revisione delle licenze per le esportazioni, rafforzando la sua posizione strategica e garantendo stabilità nelle catene di approvvigionamento. Con un occhio attento alle leggi in vigore, il Ministero del Commercio (MOC) ha già approvato diverse richieste, segnale di un impegno deciso a regolamentare efficacemente questo settore chiave. La strada verso un equilibrio tra sicurezza e crescita economica si fa sempre più concreta, e…

La Cina ha sempre attribuito grande importanza al mantenimento della stabilita’ e della sicurezza delle catene industriali e di approvvigionamento globali e sta accelerando la revisione delle domande di licenza per le esportazioni relative alle terre rare in conformita’ con le leggi e i regolamenti pertinenti, ha dichiarato oggi il ministero del Commercio (MOC). Il Paese ha approvato una serie di richieste conformi alla legge e continuera’ a rafforzare la revisione e l’approvazione di tali richieste, ha dichiarato il portavoce del ministero He Yadong durante una conferenza stampa rispondendo a una domanda sulle esportazioni di terre rare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it