Cina | Luban Workshop e’ ponte di amicizia cooperazione con Tagikistan

Dal 2022, il Luban Workshop in Tagikistan ha trasformato il panorama dell’istruzione, formando oltre 1.500 studenti e rafforzando i legami tra Cina e Tagikistan. Primo del suo genere in Asia centrale, questo laboratorio rappresenta un simbolo concreto di amicizia e cooperazione. Scopri di più sulla storia e l’impatto di questa iniziativa visitando il video al link seguente:

Dalla sua istituzione nel 2022, il Luban Workshop in Tagikistan ha offerto opportunita' di apprendimento e formazione a piu' di 1.500 studenti locali. Essendo il primo laboratorio di questo tipo in Asia centrale, ha rappresentato un ponte di amicizia tra Cina e Tagikistan. – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https:www.agenzianova.coma628734662873462025-06-19cina-luban-workshop-e-ponte-di-amicizia-cooperazione-con-tagikistan Agenzia Xinhua.

