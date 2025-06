Cina | Hainan evento per Giornata del patrimonio culturale naturale

Nella suggestiva cornice dell’antica contea di Dingan, a Hainan, si è svolto un evento speciale in occasione della Giornata del Patrimonio Culturale e Naturale. Tra le melodie di Bayin e la danza di Zhongpan, l’evento ha celebrato l’eccellenza del patrimonio immateriale cinese, unendo tradizione e cultura in un’atmosfera coinvolgente. Un’occasione unica per riscoprire le radici profonde di questa terra affascinante, promuovendo la tutela e la valorizzazione delle sue ricchezze culturali.

Un’esibizione di Bayin di Hainan (noto anche come Otto Melodie di Hainan) e della danza di Zhongpan si svolge presso l’ufficio amministrativo dell’antica contea di Dingan, nella contea di Dingan, nella provincia meridionale cinese di Hainan, ieri 18 giugno 2025. Ieri qui si e’ tenuto un evento dedicato al patrimonio culturale immateriale per celebrare la Giornata del patrimonio culturale e naturale. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Hainan, evento per Giornata del patrimonio culturale, naturale

In questa notizia si parla di: hainan - patrimonio - culturale - evento

Un'insegnante dimostra le tecniche di tessitura del broccato Li agli studenti della Hainan Minzu Technical School nella città di Wuzhishan, nella provincia cinese meridionale di Hainan, il 10 giugno 2025. https://agenzianova.com/notiziario/xinhua/684d7b593c Vai su X

Cina: Hainan, evento per Giornata del patrimonio culturale, naturale; Cina: lezioni di patrimonio culturale immateriale nelle scuole pubbliche di Wuzhishan; Inaugurata in Hainan la Festa del “San Yue San”.

Hainan 2024: svelata la classifica dei migliori 10 in materia di turismo ed eccellenza culturale - pluviale tropicale e un patrimonio culturale etnico cinese di oltre 3000 anni, tutti simboli turistici e culturali distintivi di Hainan. Scrive adnkronos.com

Hainan 2024: svelata la classifica dei migliori 10 in materia di turismo ed eccellenza culturale - nazionali di foresta pluviale tropicale e un patrimonio culturale etnico cinese di oltre 3000 anni, tutti simboli turistici e culturali distintivi di ... Riporta politicamentecorretto.com