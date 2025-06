Cina | fotografo italiano trova nuova casa e ispirazione nel Guizhou

scoperta di nuove culture, e il Guizhou ha rappresentato per me un vero e proprio faro di ispirazione. Qui, tra paesaggi mozzafiato e tradizioni secolari, Francesco Tobia ha riscoperto la sua passione per la fotografia e la musica, creando un ponte tra Italia e Cina e raccontando con immagini e note le meraviglie di questa terra affascinante. La sua storia è un esempio di come l'arte possa unire mondi lontani e favorire una comprensione più profonda delle diversità culturali.

Da 15 anni Francesco Tobia, musicista e fotografo italiano, non solo si e' stabilito nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, ma ne e' diventato un appassionato narratore attraverso le melodie e l'obiettivo. Dal 2009 Tobia vive nel capoluogo provinciale di Guiyang, dove ha trovato l'opportunita' di lavorare come musicista presso la Guiyang Symphony Orchestra. "Oltre al mio lavoro, la mia vita ruota intorno ai viaggi e alla condivisione di storie di bellezze naturali, cultura etnica e tradizioni della provincia", ha dichiarato l'uomo. Il Guizhou e' un tesoro di scenari naturali e villaggi etnici, dove i Miao, i Dong e altri gruppi etnici hanno prosperato per centinaia di anni.

