Cina | eVTOL verde a basse emissioni di carbonio guida viaggi verso il futuro

La città di Chengdu si prepara a rivoluzionare la mobilità urbana con il lancio di eVTOL verdi a basse emissioni di carbonio. Questi innovativi velivoli trasformeranno i brevi spostamenti in esperienze più comode, sicure ed ecologiche, aprendo nuove frontiere nel turismo, nelle emergenze e nel soccorso medico. Un passo concreto verso un futuro sostenibile che cambierà il modo di muoversi in città. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: ...

Gli aerei eVTOL di Chengdu trasformeranno i brevi spostamenti in viaggi a bassa quota convenienti e comodi. Sono destinati a potenziare la mobilita' urbana, il turismo, la risposta alle emergenze e il soccorso medico non appena inizieranno le operazioni su larga scala.

