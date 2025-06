Cina | connazionale di Taiwan rimodella villaggi in Cina continentale

Nel cuore della Cina continentale, un giovane designer di Taiwan ha trasformato i villaggi rurali di Xiamen in autentiche opere d'arte contemporanea. Dal 2016, Chen Hsin-Yen ha intrecciato la sua creatività con le tradizioni locali, dando vita a innovazioni sorprendenti che rispettano il passato e abbracciano il futuro. La sua storia è un esempio di come passione e rispetto possano unire culture diverse in un connubio unico e affascinante. Per scoprire di più, visitate il video al seguente indirizzo: ...

Un giovane designer di Taiwan ha trovato una nuova e inaspettata casa a Xiamen nel 2016. Da allora la sua anima e’ diventata un tutt’uno con i villaggi rurali della provincia del Fujian. Scoprite la storia di Chen Hsin-Yen e come i suoi design innovativi lo abbiano legato a questi villaggi tradizionali. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma628746262874622025-06-19cina-connazionale-di-taiwan-rimodella-villaggi-in-cina-continentale Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: connazionale di Taiwan rimodella villaggi in Cina continentale

In questa notizia si parla di: cina - villaggi - connazionale - taiwan

Cina: villaggi antichi incontrano alba mozzafiato a Huangshan - Lasciatevi incantare dai villaggi antichi di Xidi e Hongcun, dove l'alba mozzafiato di Huangshan dipinge un quadro perfetto tra mura bianche e tetti neri, sotto un cielo infuocato.

Cina: connazionale di Taiwan rimodella villaggi in Cina continentale.

Cina, 'Taiwan deve essere e sarà riunificata' - nonché la premessa e la base per l'instaurazione e lo sviluppo delle relazioni diplomatiche tra Cina e Stati Uniti". Lo riporta ansa.it

Taiwan, le news sulla crisi con la Cina. Pechino prosegue esercitazioni militari e sospende cooperazione con Usa su alcuni dossier - "Potrebbero cercare di impedire di entrare a Taiwan, impedirne i viaggi, ma non permetteremo in alcun modo ... Riporta repubblica.it