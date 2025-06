Cina | China-South Asia Expo apre con focus su commercio industrie emergenti

La nona edizione della China-South Asia Expo ha preso il via a Kunming, riunendo figure chiave da 73 Paesi e oltre 2.500 aziende. Con un focus su commercio e industrie emergenti, l'evento promette di rafforzare le collaborazioni internazionali e promuovere innovazioni strategiche nella regione. Un'occasione imperdibile per scoprire le nuove frontiere dello sviluppo economico globale e le opportunità che si aprono sul mercato asiatico. Per visualizzare il video, visita...

La nona edizione della China-South Asia Expo si e' aperta oggi a Kunming, capoluogo della provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, con la partecipazione di rappresentanti provenienti da 73 Paesi, regioni e organizzazioni internazionali e di oltre 2.500 imprese.

In questa notizia si parla di: china - south - asia - expo

