Cina | Chengdu cani robot pattugliano piazza Tianfu 24 ore su 24 7 giorni su 7

In un mondo che cambia rapidissimamente, la Cina apre le porte a una nuova era di sicurezza urbana con cani robot intelligenti che pattugliano Piazza Tianfu 24 ore su 24. Questa innovazione rivoluzionaria dimostra come la tecnologia e l’intelligenza artificiale stiano trasformando il concetto di sorveglianza, portando il futuro della polizia nelle strade di Chengdu. Un passo deciso verso città sempre più smart e sicure, dove il domani è già realtà .

Cio’ che sembrava fantascienza ora effettua perlustrazioni. I cani robot sorvegliano piazza Tianfu a Chengdu con navigazione e sorveglianza basate sull’intelligenza artificiale. Il futuro della polizia urbana e’ gia’ nelle strade. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma628738662873862025-06-19cina-chengdu-cani-robot-pattugliano-piazza-tianfu-24-ore-su-24-7-giorni-su-7 Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Chengdu, cani robot pattugliano piazza Tianfu 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Chengdu, prove sul posto dei robot intelligenti Il 15 giugno 2025, 10 aziende di intelligenza artificiale e robotica di Chengdu, nel Sichuan, hanno preso parte all'attività di prove sul posto della vita reale, tra cui spiccano i robot intelligenti bipedi su ruote, i cani r Vai su Facebook

Chengdu, prove sul posto dei robot intelligenti.

