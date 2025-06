Nel 2025, Cina e Unione Europea festeggiano un traguardo storico: 50 anni di relazioni diplomatiche. La loro collaborazione nel settore dell'energia verde si sta intensificando, aprendo nuove prospettive per un futuro sostenibile. Dall’energia solare alle batterie, la capacità verde cinese sta diventando un motore chiave nella lotta ai cambiamenti climatici e nella promozione di un’economia più pulita. Questa alleanza strategica promette di rivoluzionare il panorama ambientale globale.

Mentre la Cina e l’Unione Europea (UE) celebrano il 50mo anniversario delle relazioni diplomatiche nel 2025, la loro partnership nel settore dell’energia verde si sta espandendo con una portata e una profondita’ senza precedenti. Dall’energia solare ed eolica allo stoccaggio delle batterie e alla mobilita’ elettrica, la capacita’ verde della Cina sta diventando un motore vitale per la cooperazione ecologica tra Cina e UE, guidando la riduzione del carbonio, promuovendo la transizione verde e offrendo modelli pratici per lo sviluppo sostenibile globale. La trasformazione dell’energia pulita in Europa sta guadagnando slancio, mentre il coinvolgimento della Cina e’ sempre piu’ visibile in tutte le regioni chiave. 🔗 Leggi su Romadailynews.it