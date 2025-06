Cina | Anhui abilita’ della lavorazione del tofu a Shouxian

In un incantevole angolo dell’Anhui, la tradizione centenaria della lavorazione del tofu a Shouxian si tramanda con passione e maestria. Zhang Shihong, erede di questa arte, ha perfezionato l’antica tecnica, creando opere d’arte commestibili come il “tofu a forma di crisantemo”. Un patrimonio culturale che unisce storia, gusto e creatività, raccontando una delle più affascinanti storie di tradizione culinaria cinese. La passione per il tofu continua a sorprendere e a ispirare nuove generazioni.

Zhang Shihong, erede nell'abilita' di realizzare banchetti di tofu, prepara il "tofu a forma di crisantemo" nella contea di Shouxian, citta' di Huainan, nella provincia orientale cinese dell'Anhui, l'8 aprile 2025. Per migliaia di anni, le tecniche tradizionali di produzione del tofu sono state portate avanti di generazione in generazione nella cittadina di Bagongshan della contea. Nel 2014 questa tecnica e' stata inserita nel quarto gruppo dell'elenco rappresentativo nazionale del patrimonio culturale immateriale della Cina. Il magico viaggio dalla soia al tofu comprende piu' di dieci procedimenti, come la selezione della soia, l'ammollo, la macinazione, la bollitura del latte di soia e la cagliatura.

