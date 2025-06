Cina | amplia politica di zero dazi per Paesi meno sviluppati

La Cina fa un passo decisivo verso la solidarietà globale ampliando la sua politica di zero dazi ai Paesi meno sviluppati, coprendo ora il 100% dei prodotti. Questa mossa strategica rafforza i legami diplomatici e promuove lo sviluppo economico tra le nazioni, aprendo nuove prospettive di cooperazione internazionale. Ma quali saranno le conseguenze di questa scelta sul mercato globale? Per scoprirlo, continua a leggere.

La Cina ha notificato all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) l’ampliamento della sua politica di zero dazi per i Paesi meno sviluppati (PMS) che mantengono relazioni diplomatiche con Pechino, portando la copertura dei prodotti dal 98% al 100%. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma628848162884812025-06-19cina-amplia-politica-di-zero-dazi-per-paesi-meno-sviluppati Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: amplia politica di zero dazi per Paesi meno sviluppati

