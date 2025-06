Cina accelerato l' esame di licenze su export delle terre rare

La Cina ha deciso di accelerare i processi di esame delle licenze di esportazione delle terre rare, sottolineando l'importanza di garantire stabilità e sicurezza nelle catene di approvvigionamento globali. Secondo He Yadong, portavoce del ministero del Commercio, questa mossa mira a rafforzare il controllo, nel rispetto delle normative vigenti. Questa decisione potrebbe avere ripercussioni significative sul mercato internazionale delle terre rare, influenzando supply chain e prezzi.

Sulle misure di controllo dell'export di terre rare, la Cina "ha sempre attribuito grande importanza al mantenimento di stabilità e sicurezza delle catene industriali e di approvvigionamento globali". Parlando nel briefing settimanale il portavoce del ministero del Commercio, He Yadong, ha detto che "in conformità con le leggi e i regolamenti, abbiamo accelerato la revisione delle domande di licenza di esportazione delle terre rare e abbiamo già approvato diverse domande conformi. Rafforzeremo ulteriormente il processo di approvazione". La Cina "è pronta a migliorare la comunicazione e il dialogo con i Paesi interessati". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cina, accelerato l'esame di licenze su export delle terre rare

Terre rare, la corsa ai fondali oceanici può sfidare il dominio della Cina - La questione delle terre rare rappresenta una sfida cruciale per l'Occidente, che si trova a confrontarsi con la predominanza cinese nella catena di approvvigionamento di minerali essenziali.

