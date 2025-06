Ciguadagnamolacena - Escursione serale e cena in agriturismo!

La ciguadagnamolacena offre un’esperienza unica: un’escursione serale immersi nella natura, seguita da una gustosa cena in agriturismo. Dopo una passeggiata rigenerante, il cibo ha un sapore ancora più autentico e appagante. E quando si coniuga tutto questo con un ambiente suggestivo, il pasto si trasforma in un momento indimenticabile, arricchendo l’anima e lasciando un ricordo che dura nel tempo. Un modo perfetto per unire esplorazione e piacere culinario.

