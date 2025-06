Cicloamatori da Civitanova Marche a Lodi per onorare l’amico | Con i suoi organi ha salvato cinque vite

Un gesto di solidarietà e amicizia che unisce due città, Civitanova Marche e Lodi, attraverso il cuore pulsante dei ciclisti. Laura Carota e Roberto Ciarimboli attraversano oltre 500 km per onorare un amico speciale, il quale con il suo dono ha salvato cinque vite. La loro avventura non è solo un viaggio, ma un messaggio potente di speranza e generosità che culminerà nel Santuario...

Lodi, 19 giugno 2025 – Sono oltre 500 i chilometri che separano Lodi da Civitanova Marche. Laura Carota è partita in bicicletta lo scorso 16 giugno accompagnata da Roberto Ciarimboli (suo compagno di viaggio) e ieri pomeriggio hanno fatto tappa in piazza della Vittoria a Lodi. Con loro un gruppo di ciclisti di Fiab Lodi-Ciclodi, pronti ad accoglierli nella penultima delle quattro tappe del viaggio che ha, come destinazione finale, il Santuario della Madonna del Ghisallo, in provincia di Como. Ieri, ad attenderli sotto il porticato della principale piazza cittadina anche gli esponenti della Sezione Provinciale AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule), l’assessora comunale al Welfare Simonetta Pozzoli, due esponenti del Coni provinciale e alcuni cittadini, pronti a passare un momento di socialità, di scambio e di riposo in memoria di Andrea Micucci, compagno di Laura, morto due anni fa in seguito ad un incidente sul posto di lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it