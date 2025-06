Ciclismo Merckx | Vorrei che Pogacar ed Evenepoel provassero il record dell' ora

Roma, 19 giugno 2025 – A 80 anni, Eddy Merckx continua a sognare in grande, questa volta sul fronte della pista. Il leggendario Cannibale vuole vedere Tadej Pogacar e Remco Evenepoel sfidarsi nel tentativo di battere il record dell’ora, portando il ciclismo su nuove frontiere di adrenalina e impresa. Perché non rendere questa sfida epica il prossimo capitolo di un’epoca straordinaria?

Roma, 19 giugno 2025 - Fresco del suo 80esimo compleanno, Eddy Merckx ha tempo per sognare in grande sul ciclismo contemporaneo, quello dei grandi fenomeni che si sfidano nei Grandi Giri e nelle Classiche: a questi due scenari il Cannibale vorrebbe aggiungerne un terzo, l'ovale della pista per andare a caccia del record dell'ora. Un invito rivolto chiaramente a Tadej Pogacar e Remco Evenepoel. Le dichiarazioni di Merckx. Intercettato dai microfoni di AS, il belga ha parlato di un argomento che conosce bene, uno dei tanti allori della sua carriera: il 25 ottobre 1972, nel Velodromo Augustin Melgar di Città del Messico, arrivò il record con la distanza di 49,432 km, 779 metri in più di quella firmata il 10 ottobre 1968 dal danese Ole Ritter prima del 51,151 km messo a referto, sempre nella stessa location, da Francesco Moser nel 1984. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net