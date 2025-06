Cicerone torna alla Maturità dopo 16 anni | ecco la soluzione della versione di Latino al Classico

Dopo 16 anni, Cicerone torna protagonista all’esame di maturità italiana, offrendo agli studenti un classico intramontabile. La scelta del Ministero – tratto dal capitolo 26 de "Laelius de amicitia" – invita a riflettere sui valori eterni dell’amicizia, ambientato nel II secolo a.C., ma con risonanze ancora attuali. Una sfida che, con la giusta preparazione, può diventare un’opportunità per conquistare il massimo. Pronti a scoprire la soluzione vincente?

Una traccia classica per un valore senza tempo. Dopo l’ultima comparsa nel 2009, Marco Tullio Cicerone è tornato in prima linea nella seconda prova scritta dell’ Esame di Maturità 2025 per gli studenti del liceo classico. Il testo scelto dal Ministero – tratto dal capitolo 26 del Laelius de amicitia – è un dialogo ambientato nel II secolo a.C., ma ricco di riferimenti universali, che pongono interrogativi sulla natura vera dell’amicizia. Nel brano proposto, Lelio – protagonista del dialogo – riflette sulla differenza tra l’amicizia autentica, fondata su affetto sincero e virtù morale, e quella utilitaristica, costruita per calcolo e convenienza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it