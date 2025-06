Cicerone funzioni e fake news | le seconde prove della maturità

Sei appassionato di letteratura latina e curioso di scoprire come Cicerone, Tacito e Seneca dominino ancora oggi la scena degli esami di maturità? La seconda prova di quest’anno ha scelto di mettere alla prova gli studenti con un classico intramontabile: “Laelius de amicitia”. Un testo che non solo sfida le conoscenze, ma anche la capacità di analisi e riflessione. Scopriamo insieme perché Cicerone resta il protagonista indiscusso delle prove di Latino!

Stavolta i pronostici ci hanno azzeccato: è Cicerone il protagonista della seconda prova scritta della Maturità (quella di indirizzo), la più temuta, al Liceo Classico. Insieme a Tacito e Seneca era in cima al toto-traccia. Mancava dal 2009, e con l'uscita odierna diventa l'autore di Latino in assoluto più proposto della storia dal dopoguerra ad oggi, con ben 17 Maturità all'attivo. Il dialogo è “Laelius de amicitia”, composto nel 44 a.C. ma ambientato nel 129 a. C., in cui l'oratore e filosofo descrive con accenti accorati l'amicizia tra due esponenti di primo piano della classe politica romana dell'epoca, Gaio Lelio e Scipione Emiliano, da poco scomparso. 🔗 Leggi su Iltempo.it