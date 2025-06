Ci siamo sposate Da compagne di squadra all’altare | nozze per i due volti dello sport italiano

Il 13 giugno 2025 è stato un giorno indimenticabile nel mondo dello sport italiano: due grandi campionesse del volley hanno coronato il loro amore, tra emozioni sincere e celebrazioni coinvolgenti. La loro storia, fatta di vittorie e amicizie profonde, si è arricchita di un nuovo capitolo in un’atmosfera di gioia condivisa. Un matrimonio che dimostra come lo sport possa unire non solo squadre, ma anche cuori.

Il 13 giugno 2025 ha segnato un giorno speciale per due volti noti del volley italiano: hanno pronunciato il loro sì e celebrato l’unione civile con una cerimonia che ha riunito amici, parenti ed ex compagne di squadra in un clima di gioia e condivisione. La prima parte della giornata si è svolta nel municipio di Torriglia, un piccolo comune dell’entroterra ligure, prima che il corteo nuziale si spostasse verso un ristorante immerso nel verde nei dintorni di Genova, città natale di una delle due spose. La festa ha visto la partecipazione di numerosi volti noti della pallavolo femminile, in particolare ex compagne di squadra come Serena Ortolani, Valentina Tirozzi e Silvia Fiori, che non hanno voluto mancare a questo momento tanto atteso per Valentina Arrighetti e Gaia Moretto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it