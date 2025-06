Ci siamo separati La conduttrice in lacrime dopo 23 anni insieme e due figli il matrimonio è finito

lunghissimo periodo di silenzio, che testimonia il suo desiderio di ritrovare se stessa e condividere la sua verità con il pubblico. Ora, riprendendo in mano le redini della sua vita, si apre con coraggio, lasciando trasparire una forza interiore che ha saputo coltivare nel tempo. La sua storia ci ricorda quanto sia importante affrontare le sfide personali senza paura, per riscoprire la propria essenza e guardare al futuro con speranza.

Dopo un lungo silenzio e anni lontana dalle telecamere, una delle presenze più familiari della televisione italiana di fine millennio è tornata a raccontarsi. Ospite del programma “La Volta Buona”, nella puntata andata in onda il 19 giugno, ha svelato i motivi dietro al suo ritiro dalle scene e ha parlato, con emozione sincera, delle sfide che sta affrontando nella sua vita privata. Una scelta coraggiosa quella di esporsi nuovamente, dopo un lungo periodo di assenza che aveva lasciato molti interrogativi tra i suoi fan più affezionati. >> “Cancellato per sempre”. Terremoto in Rai, il programma chiude i battenti dopo anni di successi Nel corso dell’intervista, la donna ha raccontato di essersi volontariamente isolata negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it