Christian Rosiello l’ex bodyguard di Fedez condannato nell’inchiesta sulle curve

Christian Rosiello, noto ex bodyguard di Fedez e tifoso milanista, è stato condannato a 4 anni e 20 giorni di reclusione nell’ambito della maxi inchiesta sulle curve di San Siro. La sentenza, emessa dalla sesta penale di Milano, riguarda accuse di associazione per delinquere e coinvolge anche altre figure come Francesco Lucci. Un episodio che scuote il mondo dello sport e della tifoseria, lasciando aperti molti interrogativi sulla sicurezza e i limiti della passione.

Christian Rosiello, ultrà milanista ed ex bodyguard di Fedez (non indagato), è stato condannato a 4 anni e 20 giorni di reclusione nel secondo processo abbreviato, con al centro l’accusa di associazione per delinquere, scaturito dalla maxi inchiesta della Procura di Milano, di Polizia e Gdf sulle curve di San Siro. Lo ha deciso la sesta penale, condannando anche a 5 anni e 6 mesi Francesco Lucci, fratello dell’ex leader della Curva Sud rossonera Luca, e a 3 anni e 8 mesi Riccardo Bonissi. Le nuove condanne arrivano dopo quelle di due giorni fa per capi e sodali della Sud milanista e della Nord interista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Christian Rosiello, l’ex bodyguard di Fedez condannato nell’inchiesta sulle curve

