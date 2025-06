Christian Rosiello l' ex bodyguard di Fedez condannato a 4 anni

Christian Rosiello, l’ex bodyguard di Fedez e noto tifoso milanista, è stato condannato a quattro anni e 20 giorni di carcere. La sentenza arriva dopo il secondo processo legato alla maxi inchiesta sulle curve di Milano, condotta da procura, polizia e guardia di finanza. Una vicenda che scuote il mondo dello sport e dello spettacolo, lasciando aperti nuovi scenari sulla sicurezza negli eventi pubblici.

