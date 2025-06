Choc in via Arpaia | spari in pieno giorno c' è uomo senza vita in auto

Un tragico shock scuote Foggia: un uomo è stato trovato senza vita all’interno di una vettura in via Arpaia, dopo una sparatoria avvenuta a mezzogiorno. La scena inquietante ha lasciato la città sotto shock, mentre i carabinieri lavorano incessantemente per fare luce sul drammatico episodio e identificare i responsabili. La comunità si chiede cosa possa aver scatenato questa violenta escalation di violenza, e le indagini sono appena iniziata.

Choc a Foggia, dove il corpo senza vita di un uomo è stato trovato all'interno di una piccola utilitaria parcheggiata in via Arpaia (zona ex Inam), a Foggia. Qui sarebbe stata segnalata, intorno alle 12, l'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco. Sul posto stanno operando i carabinieri, che.

